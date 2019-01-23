СКР заинтересовался уроком криминальных авторитетов в приморской школе

В Приморском крае Следственный комитет проверит информацию о том, что урок в одной из местных школ провели бывшие зэки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, стало известно, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками 5-7 классов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным приморских СМИ, якобы урок проводили криминальные авторитеты, которые рассказали детям о том, как жить "по понятиям" в тюрьме. На одном из местных форумов утверждается, что "урок" был организован руководством школы.

Свою проверку по факту случившегося также проводит прокуратура.