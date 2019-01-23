Воронежские власти запланировали масштабный капитальный ремонт социальных объектов

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО В России Воронежская область

Воронежские власти запланировали масштабный капитальный ремонт социальных объектов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание по утверждению и реализации программы капитального ремонта социальных объектов, находящихся в областной собственности на 2019-2021 годы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совещании приняли участие заместитель губернатора–первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов, заместитель председателя правительства области Сергей Честикин и руководители профильных департаментов правительства области.

Открывая совещание, губернатор подчеркнул, что в этом году в регионе впервые будет реализовываться столь масштабная программа по капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты. На эти цели будут выделены 2 млрд рублей.

Местные СМИ уточняют, что в рамках программы запланирован ремонт порядка 300 объектов социальной сферы на территории региона.

Отмечается, что была проведена работа по формированию перечня приоритетных объектов, планируемых к финансированию в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2019 год. В ее подготовке активное участие принимали профильные департаменты социального блока, а также департамент финансов области, департамент строительной политики и департамент экономического развития области.

Также в ходе совещания прозвучали отчетные доклады об исполнении поручений губернатора по вопросу капремонта школ, детских садов, медицинских учреждений, сельских клубов.

губернатор Воронежской области Александр Гусев, совещание(2019)|Фото: govvrn.ru

Впервые о масштабных планах по ремонту Гусев публично заявил 22 ноября прошлого года на торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава области пояснил, что на эти деньги власти намерены привести в порядок действующие медицинские учреждения и сельские Дома культуры.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что Воронежская область по итогам 2018 года полностью выполнила все задачи по оснащению материально-технической базой домов культуры в надлежащие сроки и по этим показателям вошла в пятерку регионов-лидеров. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на селекторном совещании с регионами по реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины".

Помимо Воронежской области, лучшими также названы Татарстан и Мордовия, Кемеровская и Саратовская области.

Для участия в нацпроекте "Культура" на текущий год Минкультом в Воронежской области определены дома культуры в селах Добрино Лискинского района, Лопатки Рамонского района и Воронцовка Павловского района. На этих объектах при участии федерального бюджета запланирован капитальный ремонт.

Также в рамках нацпроекта "Культура" продолжится строительство культурно-досугового центра в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Воронежские власти запланировали масштабный капитальный ремонт социальных объектов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: капитальный ремонт, воронежская область, александр гусев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 806

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети