Иерусалимский патриарх просит Порошенко прекратить преследование Януковича и пойти на диалог с Донбассом

Секретарь Иерусалимского патриархата архиепископ Константинский Аристархус передал от патриарха Феофила III письмо украинскому президенту Петру Порошенко. В нем он просит использовать "все возможности для мира" на Украине, включая возможное участие Виктора Януковича для этого, а также о "всепрощении и примирении" в отношениях с Януковичем. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник из окружения Феофила III.

В письме Иерусалимский патриарх отмечает, что необходимо прекратить политическое преследование Януковича и привлечь его к диалогу с Донбассом как посредника.

В декабре архиепископ Аристархус заявлял, что такое письмо было направлено в адрес Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Феофил III отказался от встречи с Порошенко, приехавшего с визитом в Израиль. Реальной причиной могло стать то, что патриарх просил не привозить с собой раскольников. При этом 22 января он принял в своей резиденции паломников канонической УПЦ, сообщает пресс-служба Одесской епархии. Ранее патриарх Феофил III заявил, что поддерживает каноническую УПЦ и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.