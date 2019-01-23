Губернатор Моор может уже завтра озвучить окончательные указания с поправками по "мусорной" реформе

В тюменском региональном правительстве завершились переговоры и консультации местных депутатов с губернатором Александром Моором, который и стал инициатором встречи.

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU глава фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов, на закрытом мероприятии присутствовали представители системной парламентской оппозиции, а также главы профильных комитетов и комиссий. Во время дебатов были озвучено и принято к рассмотрению ряд важных моментов.

Забегая вперед, отметим, что указание губернатора о пересмотре постановления о реформе профильному департаменту будет опубликовано уже завтра в местных официальных газетах. После этого разработчики в течение короткого недельного срока должны будут представить новый проект постановления. Однако, есть и другой вариант, но о нем ниже.

В частности, предложенная главой региона схема, в которой жители будут сами выбирать способ начисления платы за вывоз мусора (либо с квадратного метра, либо с человека), похоже, найдет отражение в итоговом решении губернатора. Напомним, что губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал на своей странице в соцсетях интерактивный опрос, в котором предложил тюменцам определиться со способом начисления. Более 80% опрошенных предпочли платить с количества проживающих.

Однако, по словам Пыхалова, на встрече прозвучала цифра, что по расчетам плата за человека может быть установлена на уровне 139 рублей 70 копеек, а для ИЖС, то есть, частных домовладений – 119 рублей. При этом, будет ли понижен тариф в 5,04 рубля с "квадрата" пока вопрос и глава региона об этом подумает.

Кроме этого, в качестве поправки были озвучены и субсидии для многодетных семей, при условии, что их доходы ниже прожиточного минимума. При этом, освобождение от платы одиноко живущих неработающих пенсионеров не упоминалось, но судя по всему, такое решение, ранее озвученное Моором, уже идет по умолчанию.

Наиболее важными могут стать и послабления садоводом, которые, похоже, добились, чтобы их мусор взвешивали и платили они "по факту". Однако, на встрече предупредили, чтобы СНТ внимательно следили за формулировками в договорах, когда будут их заключать.

Что касается малого и среднего бизнеса, то с предпринимателями будут говорить отдельно.

В заключение добавим, что не исключено, что реформа будет оформлена вместо постановления регионального правительства в виде полноценного закона. По крайней мере, такое предложение прозвучало на встрече и было встречено положительно.