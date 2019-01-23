В Свердловской области роженицам начнут выдавать "коробки для младенцев"

В Свердловской области начали формировать для рожениц "коробку для младенцев". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в набор будут входить все необходимые вещи для новорождённого.

Ранее этот вопрос задали губернатору Евгению Куйвашеву на пресс-конференции, потому что в Москве действует данная программа уже давно.

"В первую очередь получателями "коробки" станут дети-сироты, которые выпустились из наших учреждений и сами стали родителями. Это, в том числе, соответствует нашим задачам по постинтернатному сопровождению детей-сирот", – отметил первый замминистра по социальной политики области Евгений Шаповаловов.

Участником проекта также может стать организация "Благое дело", на базе которой действует швейная мастерская.

"Этот проект настолько близок нам внутренне, что мы не могли не отозваться, и очень рады, что губернатор поручил воплотить в жизнь такую инициативу. Мы накопили огромный опыт работы, в том числе и по созданию одежды для детей", – рассказала генеральный директор организации Вера Симакова.

Дополнить набор планируется другими необходимым для младенцев вещами отечественного производства. Это могут быть одеяла, комбинезоны, чепчики, распашонки, полотенца, бутылочки.

Первую партию выпустят уже в 2019 году.