Орешкин в Давосе рассказал о закрытом обсуждении новых приватизационных сделок

Правительство в закрытом режиме прорабатывает несколько сделок по приватизации, рассказал на Давосском форуме глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. По его словам, переговоры идут, в том числе с иностранными инвесторами.

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Министр отказался пояснить, о каких компаниях идет речь, заявив, что "не нужно это обсуждать публично".

Как сообщало Накануне.RU, в бюджет на текущие три года не заложены доходы от продажи акций госкомпаний, но ряд активов уже не один год стоит в очереди на продажу. В списке - акции "Совкомфлота", НМТП, ВТБ и "Сбербанка".