23 Января 2019
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Общество В России

Минстрой добавит в газ реагенты и сократит доступ газовиков в подозрительные квартиры

Министерство строительства РФ планирует ускорить доступ газовых служб в квартиры для предотвращения утечки газа. Кроме того, ведомство намерено принять постановление о добавлении в бытовой газ сильно пахнущих реагентов – одорантов, как это было во времена СССР. Об этом министр строительства Владимир Якушев заявил на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Минстрой планирует ускорить процесс прохождения судебной процедуры для доступа в подозрительные квартиры. Сейчас выдача судебного разрешения занимает полгода.

"Нам необходимо не нарушить права граждан на неприкосновенность жилища, при этом получить возможность как можно быстрее попасть в помещение, где может возникать угроза для жизни и здоровья других жильцов", - сказал Якушев.

Министр считает, что в бытовой газ необходимо добавить пахучие реагенты, которые позволят своевременно заметить и устранить утечку.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. 14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Там в результате ЧП погибли пять человек.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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Минстрой добавит в газ реагенты и сократит доступ газовиков в подозрительные квартиры

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Теги: минстрой, владимир якушев, газ



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