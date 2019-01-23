23 Января 2019
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В Екатеринбург в феврале прилетит автор скандального закона о запрете на оскорбление власти

В середине февраля в Екатеринбурге пройдет XVI международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения", в которой примут участие спикеры из разных городов России и из других стран. Организаторы сообщают, что на конференцию прилетит председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас, который является автором скандального проекта закона о наказании за оскорбление власти, передает корреспондент Накануне.RU
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Клишас станет модератором пленарной сессии "Ошибка: право или ответственность?", которая состоится 14 февраля.

Конференция "Ковалевские чтения" проводится кафедрой уголовного права УрГЮУ с 2004 года. За годы своего существования конференция стала международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом. В 2019 году спикеры соберутся на площадке Ельцин центра.

Отметим, сенатор Андрей Клишас стал одним из авторов законопроекта о запрете на критику власти, который стал бурно обсуждаться в последнее время. Проект закона предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к государству, госсимволам, обществу. По сути, поправки приравнивают такие материалы к "мелкому хулиганству", за что можно получить 15 суток ареста.

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В Екатеринбург в феврале прилетит автор скандального закона о запрете на оскорбление власти

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Теги: Андрей Клишас, критика власти, законопроект, запрет на оскорбление, Ковалевские чтения, конференция



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