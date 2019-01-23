Жители Прикамья лучше других обеспечены врачами – показатель в крае выше, чем в среднем по стране

Жители Пермского края хорошо обеспечены врачами: на 10 тыс. жителей приходится 38,7 врачей. При этом среднероссийский показатель – 37,4 медика, а по Приволжскому федеральному округу – 36,2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На заседании краевого правительства обсудили сотрудничество властей с Пермским государственным медицинским университетом имени Вагнера. Ежегодно он выпускает 600 врачей, 70% из которых остаются жить и работать в крае. Сегодня кабмин на пять лет передал вузу некоторые помещения городской клинической поликлиники Перми и Городской клинической поликлиники №4.

"Мы делаем это для того, чтобы помочь вузу более эффективно выстроить учебный процесс, укрепить у студентов связь теории и практики", - сказал губернатор Максим Решетников.

И.о. министра здравоохранения региона Оксана Мелехова заявила, что в Прикамье доля врачей, имеющих квалифицированную категорию, составляет 57,4%, что на 11,7% выше среднего показателя по стране и на 10,2% — чем по Приволжскому федеральному округу. При этом 44% врачей Пермского края имеют высшую квалифицированную категорию. При этом на 10 тыс. жителей региона приходится 38,7 врачей. При этом среднероссийский показатель – 37,4 медика, а по Приволжскому федеральному округу – 36,2. В университете повышают квалификацию и дополнительно учатся 4 тыс. действующих врачей.