Регионы включились в гонку по выбиванию налогов с самозанятых

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян сегодня заявил журналистам, что Средний Урал может войти в состав пилотных регионов, на территории которых действует специальный налоговый режим для самозанятых лиц. Однако чиновник почему-то не учел, что в регионе уже действует патентная система, предусматривающая сборы с таких категорий граждан.

Сейчас специальный налоговый режим действует в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. По мнению уральского чиновника, этот опыт следует распространить на Свердловскую область, даже вопреки тому, что говорить о количестве самозанятых и сферах, в которых они работают, пока не представляется возможным.

"[Специальный] налоговый режим позволит в какой-то степени из "тени" вывести часть людей, которые занимаются какими-то услугами и в настоящее время не платят ничего, но соответственно и от государства в будущем тоже ничего не получат", - цитирует ТАСС слова замминистра.

Копелян также добавил, что соответствующее предложение было направлено в федеральные органы, "чтобы с 2020 или 2021 года Свердловскую область также включили в состав пилотных регионов".

В то же время председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков заявил Накануне.RU, что замминистра поторопился с инициативой: на Среднем Урале есть свой закон, который востребован и прекрасно работает с 2013 года.

"Есть закон о патентной системе налогообложения на территории Свердловской области, о нём знает огромное количество не только граждан, но и чиновников, - напомнил парламентарий. - Закон работает с 2013 года, в него регулярно вносят изменения, расширяющие виды деятельности, к которым применяется патентная система. Покупая патент, люди могут спокойно работать - это то же самое, что самозанятость. Имея патент, можно трудиться одному или нанимать количество работников, ограниченное законом. По федеральному закону о самозанятых гражданин тоже заявляет, что собирается заниматься определённым бизнесом и готов платить по специальному налоговому режиму".

По словам Терешкова, ответить на вопрос, чем отличается патентная система от самозанятости, он пока не может.

"Нам будет гораздо проще ещё расширить перечень видов деятельности в областном законе о патентной системе, чем пытаться попасть в список пилотных регионов", - убеждён председатель бюджетного комитета областного парламента, отмечая, что количество свердловчан, работающих "на патенте", растёт год от года, что положительно сказывается на доходах региональной казны.

"Прежде чем обращаться на федеральный уровень, заместителю министра [Копеляну] надо было внимательно проанализировать областное законодательство и исполнение нашего закона о патентной системе", - посоветовал Терешков.

Напомним, что с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой (ФНС), регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) для этого не понадобится, платить НДФЛ в размере 13% не нужно. Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%.