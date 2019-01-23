Захарова: Нидерланды пытаются утаить данные по расследованию катастрофы MH17, которые не подтверждают их версию

Власти Нидерландов пытаются утаить данные по расследованию катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17, которые не подтверждают их версию крушения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение Госсовета, который принял сторону правительства Нидерландов в споре с местными СМИ, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов решили не рассекречивать некоторые документы, связанные с катастрофой малайзийского Boeing на Украине. Опубликования отчетов со встреч специального кризисного комитета по MH17 требовали три голландские СМИ, мотивировав это "большим резонансом, который вызвала катастрофа".

В июле нидерландские журналисты заявили, что крупные обломки самолета до сих пор лежат на месте крушения. При этом отмечается, что согласно голландской прокуратуре, причина крушения MH17 уже "бесспорно установлена".