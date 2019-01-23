Украинский омбудсмен заинтересовалась, почему Порошенко скрывает свое соглашение с Фанаром

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова намерена разобраться, почему администрация украинского президента Петр Порошенко скрывает содержание соглашения с Фанаром от 3 ноября. Об этом сообщают "Украинские новости", которым на их запрос ответил секретариат Денисовой.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 3 ноября Порошенко подписал соглашение со стамбульским (константинопольским) патриархом Варфоломеем. Речь будто бы шла о создании "единой поместной церкви", однако Варфоломей еще раньше начал действия по легализации раскольников.

Через день издание обратилось в администрацию Порошенко с просьбой предоставить копию документа, что по закону должно быть сделано в течение пяти рабочих дней. Там ответили, что по уважительным причинам срок увеличивается до 20 дней. Однако прошло почти три месяца, а документ по-прежнему засекречен.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил тогда, что соглашение носит исключительно политический характер. В декабре израильский журналист Соломон Манн опубликовал данные, полученные им из Иерусалима, что соглашение является фактически договором купли-продажи томоса: Варфоломей пообещал дать Порошенко томос за ряд объектов, которые тот отдаст Фанару. Поэтому содержание договора, включающего этот перечень, не раскрывается.