Счетная палата раскритиковала темпы улучшения жилищных условий и нацпроект Минстроя

Счетная палата РФ назвала "слабые места" национального проекта Министерства строительства "Жилье и городская среда" и раскритиковала темпы улучшения жилищных условий россиян. С докладом на правительственном часе в Государственной думе выступил аудитор СП РФ Юрий Росляк, передает корреспондент Накануне.RU.

Поручение президента о строительстве 120 млн кв. м жилья к 2024 г. не будет выполнено, если Минстрой в ближайшее время не примет долгосрочные программы и детальные планы по его реализации.

"Поскольку цикл строительства превышает трехлетний период, нужно уже сейчас приступить к планированию. В госпрограмму должны войти мероприятия по модернизации инфраструктурных объектов, предприятий стройиндустрии", - заметил Росляк.

Одной из основных проблем, сдерживающих темпы жилищного строя, являются ограничения инфраструктуры – сетей тепло-, водоснабжения, электроэнергии, канализации, а именно отсутствие у застройщиков и регионов средств на развитие инженерных коммуникаций и присоединение к объектам инженерно-технического обеспечения, добавил аудитор. На эти цели требуется более 400 млрд руб., тогда как субсидии регионам составляют всего 184 млрд.

Субсидии застройщикам следует давать не столько на социальную инфраструктуру, как это делается сейчас, сколько на инженерные коммуникации, считает Росляк.

Размер господдержки отдельным категориям граждан – бюджетникам, молодым и многодетным семьям, детям-сиротам, по мнению аудиторов СП, недостаточен.

"В 2018 г. размер господдержки молодым семьям составил 4,3 млрд руб., что позволило улучшить жилищные условия только 14 тыс. молодых семей при очереди в 219 тыс.", - пояснил Росляк.

Минстрой не успевает расселять аварийное жилье, добавили представитель СП.

"Аварийный фонд к концу 2018 г. составлял более 14 млн кв. м жилья, в котором проживают 883 тыс. человек. В 2019-2024 г. планируется расселить 9,6 млн кв. м жилья, но с учетом того, что в указанный период аварийным будет признано еще 11,7 млн кв. м жилья, нерасселенный остаток будет составлять порядка 17 млн кв. м, что недопустимо", - заключил аудитор.

Отметим, что сегодня в Государственной думе с докладом о реализации государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства выступил глава Минстроя Владимир Якушев.

Министр назвал основные риски, которые могут помешать увеличению жилищного строительства до 120 млн кв. м к 2024 г.: снижение покупательской способности, отсутствие свободных площадок для дополнительного ввода жилья, нехватка средств на финансирование строительства объектов инфраструктуры.