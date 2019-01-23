"Нельзя делить - этих кормим, а этих нет". В России школьники начали падать в голодные обмороки

Все чаще в России стали делить детей из бедных и богатых семей на два разных класса - дележка эта происходит в наших школах и отражается на питании. Сегодня стало известно о ситуации в Кемеровской области, где школьники падают в голодные обмороки. Проблемы с питанием возникли у ребят из малообеспеченных семей.

Как заявил детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, обмороки случаются с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из отдаленных поселков. За деньгами уполномоченный пошел к местным бизнесменам - именно к ним, а не к властям он обратился с просьбой дать средства на питание школьников из малообеспеченных семей.

Скандалы с питанием в учебным заведениях сотрясают регионы все чаще. В Набережных Челнах 10 января семиклассника работники школы не пустили в столовую. По официальной версии, мальчик пришел туда в конце перемены - свое опоздание он объяснил дежурством, однако ему все равно перегородили дорогу. В итоге ребенок не попал на обед. Хотя есть и другая версия произошедшего, в администрации учебного заведения это объяснили "провокацией" старшеклассников.

В социальных сетях тема очень бурно обсуждается. В группе "Вконтакте" "Россия против повышения пенсионного возраста" пользователь Иван пишет, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.

"Когда кондуктор выгоняет школьника за неоплаченный проезд, кто останется виноват? Чисто по-человечески дети иногда просят водителя "маршрутки" довезти их одну остановку до школы. Ему говорит водитель: "Нет проблем, садись!" Так что нужно в первую очередь человеком оставаться", - считает Иван.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре активисты Общероссийского народного фронта раскритиковали отказ властей четырех муниципалитетов компенсировать затраты на питание школьников. Новая схема субсидирования от региона позволяла перераспределить деньги на другие цели, что местные чиновники и сделали. После поднявшегося скандала в двух городах изменили свое решение.

Пользователи сетей считают, что в этой ситуации есть только один виновник - власть, которая все больше сбрасывает социальные обязательства. В итоге все острее в обществе проявляется неравенство.

"Мы все с вами - налогоплательщики, за наш счет выдают зарплаты бюджетникам, за наш счет кормят преступников, которые сидят в тюрьмах. Но за наш же счет власть не может накормить наших детей, которые, на мой взгляд, уж явно поважнее зэков и госслужащих. Дети - наше будущее, а мы им тарелку лишнюю каши жалеем? Вспомните СССР - да расстреляли бы за такое!" - написал пользователь в соцсети "В контакте" Евгений.

Депутат Курганской областной думы, заместитель комитета по соцполитике Юрий Ярушин считает, что подобные инциденты нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

"Одного накормили - он сидит довольный, а второго не накормили, он сидит, и ему вообще не до уроков. Это неправильно чисто по-человечески. Нельзя делить - этих кормим, а этих не кормим, этим даем двухразовое питание, а этим не даем. Нельзя делить детей на бедных и богатых. Они все наши, и мы их должны и кормить, и воспитывать", - отметил народный избранник.

"Есть проблема, что не везде в школах имеется хорошее современное оборудования для приготовления пищи. Но от этого еда не становится хуже. Я сам часто пробовал ради интереса - а что у нас едят школьники? Хорошая еда. Был тоже недавно в ряде школ - там двухразовое питание, как того и требует закон. Я ни разу не слышал как депутат, чтобы кто-то жаловался на то, что дети в школьных столовых недоедают или их плохо кормят. Нет такого в регионе у нас", - добавил Ярушин.

Парламентарий считает, что подобные вещи нужно контролировать на местах.

"Вопрос в том - какого качества этот контроль? Я считаю, что у нас сейчас достаточно органов и ведомств, которые могут за подобными нарушениями уследить и не допустить их. А у нас обычно как бывает: только что-то случится, так сразу начинают все проверять. Так давайте проверять до того, как это случится, чтобы предотвратить проблему", - отметил Юрий Ярушин.