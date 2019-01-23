23 Января 2019
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Воронежцы вновь жалуются на жуткий запах от тления иловых карт

Воронежцы снова жалуются на неприятных запах, исходящий от тлеющих иловых карт.

Местный житель разместил в социальной сети пост, в котором сообщил о невыносимом запахе в Юго-Западном районе города. По его словам, с лета по ночам от так называемых иловых карт поднимается дым, из-за которого невозможно дышать.

в Воронеже горят иловые карты(2019)|Фото: vk.com/cityvrn

в Воронеже горят иловые карты(2019)|Фото: vk.com/cityvrn

В спасательной службе мужчине сказали, что пожарная бригада уже устраняет этот пожар.

"Попробую снять этот "пожар иловых карт" с квадрокоптера (чтобы убедиться в том, что никто там ничего не тушит и что это запланированное мероприятие)", - добавил местный житель.

в Воронеже горят иловые карты(2019)|Фото: vk.com/cityvrn

Осенью мэр Воронежа Вадим Кстенин отмечал, что проблема запаха иловых карт очень сильно волновала жителей микрорайона Тенистый. Он выразил уверенность, что горожане больше никогда не столкнутся с таким явлением, потому что цех обезвоживания осадка находится в стадии пусконаладочных работ, и в декабре этого года заработает на полную мощность.

Напомним, что в августе прошлого года в Советском районе столицы Черноземья шла ликвидация тления иловых отложений в районе правобережных очистных сооружений. Ситуация была осложнена глубоким залеганием очагов тления, в связи с чем потребовалось большое количество огнетушащих веществ. Расстояние до ближайших строений составляло 500 м, расстояние до жилых домов – 1 км (по юго-восточному направлению). Угроза распространения на жилые и нежилые постройки была предотвращена. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена, угрозы для населения не было, заверяли тогда в администрации Воронежа.

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Воронежцы вновь жалуются на жуткий запах от тления иловых карт

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Теги: воронеж, иловые карты, запах



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