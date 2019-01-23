"Пора заканчивать с прожектерством": Медведев признал проблемы в ракетно-космической отрасли

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может быть успешной в ракетно-космической отрасли, но пока в этой сфере есть проблемы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил в своем Твиттере.

О каких именно проблемах идет речь, Медведев не уточнил. По его словам, будет усилен контроль за исполнением принятых решений, а именно за расходами, сроками и качеством выполнения работ.

"Исполнителям пора заканчивать с прожектерством. Меньше говорить, больше делать", - заключил премьер.

Россия может быть успешной в ракетно-космической отрасли. Но пока в этой сфере есть проблемы. Будет усилен контроль за исполнением принятых решений. За расходами, сроками и качеством выполнения работ. Исполнителям пора заканчивать с прожектерством. Меньше говорить, больше делать — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 23 января 2019 г.

Напомним, недавно стало известно, что Россия будет проводить разработку модификации космического корабля "Союз" для полетов к Луне за собственные средства.