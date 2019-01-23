Минстрой передаст регионам право устанавливать предельный рост тарифов ЖКХ

Регионам необходимо передать право устанавливать пределы роста стоимости коммунальных услуг. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр строительства уверен, что для достижения баланса между качеством и стоимостью коммунальных услуг необходимо трансформировать нынешнюю систему: право на установление конкретных размеров индексов роста платы передать регионам, а на федеральном уровне оставить обязанность установления правил расчета этих индексов.

"При реализации предлагаемого варианта каждый регион самостоятельно сможет принимать решения о том, что будет строиться или модернизироваться в коммунальном хозяйстве на территории, как будет проводиться текущая эксплуатация оборудования, чтобы обеспечить надлежащее качество тепла и водоснабжения, и сколько средств регионального бюджета, инвесторов и граждан потребуется на обеспечение такого качества услуг", - пояснил Якушев.