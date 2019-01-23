23 Января 2019
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Томос дали киевскому "патриархату", - Денисенко-Филарет

Многолетний лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что томос об "автокефалии" был дан именно его структуре, а никакой не "новой церкви". Соответствующую аудиозапись с выступлением Денисенко обнародовал Союз православных журналистов.
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"Так называемые "богословы" начали говорить, что новая церковь создана. Какая новая церковь? Церковь не новая, а церковь, которая существует больше 25 лет. И если бы не было этой церкви киевского "патриархата", то кому томос давать? Ясно, что дали томос киевскому "патриархату". Потому, это не новая церковь. Потому от этой терминологии, что это новая церковь, нужно отказываться и ее не употреблять", - дает назидание Денисенко.

Он также заявил, что название "Православная церковь Украины" нужно "искоренить" и присвоить себе название канонической УПЦ. И дал указание Михаилу Омельяну, куратору официального сайта своего "патриархата", чтобы в интернете церковь раскольников называть "УПЦ".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на днях Денисенко издал распоряжение о том, что он "патриарх киевский и всея Руси-Украины". Ранее он заявлял, что был, есть и будет патриархом, а после объединения раскольников заявил, что будет управлять новой структурой вместе с новым лидером, своим бывшим личным секретарем Сергеем Думенко (Епифанием), который, по некоторым данным, является его внуком.

Отметим, что глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подтвердил, что юридически никакого объединения не произошло, а храмы и общины захватывают и переводят в киевский "патриархат". То есть томос от Фанара лишь стал информационный прикрытием.

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Томос дали киевскому "патриархату", - Денисенко-Филарет

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, раскол, томос, Филарет, Михаил Денисенко



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