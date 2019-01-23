В Минстрое не исключили использование бюджетных средств для спасения обманутых дольщиков

Министерство строительства РФ готовит ряд предложений по решению вопросов обманутых дольщиков. Глава ведомства Владимир Якушев не исключил привлечение бюджетных средств на эти цели. Такое заявление министр сделал на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Субъекты получили инструменты в решении вопросов обманутых дольщиков, но нужно констатировать, что решение этих проблем идет достаточно медленно. Мы готовим ряд предложений по решению вопросов обманутых дольщиков, в том числе не исключая использование опыта таких компаний, как "Урбан Групп", когда с помощью фонда дольщиков привлекались денежные средства федерального и регионального бюджета и использовались для финансирования данных проблем", - отметил Владимир Якушев.

Министр уверен, что переход строительной отрасли на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов вернет доверие людей.

"Не скрою, переход на проектное финансирование может оказать негативный эффект на объем ввода жилья в краткосрочном периоде, поскольку потребует адаптации застройщиков к новым условиям. Однако в долгосрочной перспективе эти реформы приведут к формированию прозрачной и эффективной строительной отрасли, которая вернет доверие людей. Это повлечет рост объема средств, привлекаемых на стадии строительства, и увеличит его объемы", - подчеркнул министр Владимир Якушев.

Вячеслав Володин предложил профильному комитету Госдумы проработать с Минстроем пути решения вопросов обманутых дольщиков.