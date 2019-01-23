23 Января 2019
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Экономика В России

Депутаты Госдумы предложили сделать Центробанк ответственным за экономический рост

В Госдуму внесен проект закона о расширении целей работы Центрального банка России. Авторы - депутаты "нижней палаты" от "Справедливой России" предлагают добавить в перечень целей работы регулятора обеспечение темпов роста экономики выше среднемировых и снижение уровня безработицы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Это не первая подобная инициатива, внесенная в парламент. В 2016 г. аналогичный проект направили депутаты Орловской областной думы, однако он был отклонен в первом чтении.

Проект "эсеров" помимо новых целей ЦБ (в их числе - обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, рост экономики и реальных доходов населения) меняет порядок освобождения от должности председателя Банка России. Глава ЦБ может лишиться поста досрочно в случае недостижения целей работы, указанных в проекте. Просить президента об отставке председателя могут сами депутаты, для этого обращение должны поддержать не меньше одной пятой парламента.

Очевидна необходимость смены парадигмы, при которой Банк России самоустраняется во многих ключевых для экономики страны вопросах, концентрируя свою деятельность и искусственно её ограничивая рамками отдельных проблем, связанных, к примеру, с таргетированием инфляции, объясняют авторы. Сегодня главным вызовом экономической политики является не уровень инфляции, а нестабильность финансовой сферы и ситуация на рынке труда и, в частности, уровень безработицы.

Депутаты отмечают, что как минимум в 14 развитых странах ответственность за экономический рост напрямую законодательно закреплена за центробанками.

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Депутаты Госдумы предложили сделать Центробанк ответственным за экономический рост

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Теги: Центральный банк, Госдума



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