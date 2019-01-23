Настя Рыбка может быть использована как инструмент влияния на международные отношения, - адвокат

Настя Рыбка может быть использована как инструмент влияния на международные отношения, заявил ее адвокат Дмитрий Зацаринский на пресс-конференции НСН.

О том, что девушка, 11 месяцев просидевшая под арестом в Таиланде за организацию секс-тренингов, обращалась за помощью к американским спецслужбам, адвокат не слышал. О ее возможных встречах с агентами ФБР он также ничего не знает.

По словам Зацаринского, некая страна вмешивалась в ситуацию в Таиланде, но какая именно, он не уточнил.

Про то, что конкретно происходило в Таиланде, Рыбка расскажет лично, пояснил адвокат. Возможно, будут обнародованы определенные документы. Сама Вашукевич на пресс-конференции не появилась.

Напомним, 26 февраля 2018 года полиция королевства задержала иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

15 января этого года Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть обвиняемых по делу получили условные сроки заключения. Их депортировали из страны, по прилету в Россию задержали в рамках возбужденного уголовного дела о о вовлечении в занятие проституцией.

После задержания Рыбки в Таиланде СМИ сообщали, что девушка обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища в США. По словам Вашукевич, она записывала разговоры между российским олигархом Олегом Дерипаской и его соратниками. Как утверждает Рыбка, она располагает 16-18 часами аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.