23 Января 2019
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"Не просили рожать". Власти намекнули, что экономить на электричестве смогут только одинокие

Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой заявил, что введение соцнорм на энергопотребление влечет за собой выгоду для одиноких людей.
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Напомним, предложение о введении соцнормы на электричество должны обсудить сегодня на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака. По данным газеты "Коммерсантъ", в России могут ввести три тарифа для населения: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный - при потреблении более 500 кВт/ч.

Для некоторых регионов границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством - до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц соответственно.

Комментируя ситуацию, Дубовой заявил, что идея о введении соцнорм на энергопотребление позволит экономно подходить к семейному бюджету.

"Считаю, это особенно будет важно для одиноких граждан. Считаю, что это будет нормально, потому что будет экономия семейного бюджета", - цитирует мурманского чиновника "Интерфакс".

Он также добавил, что "те, кто больше расходует (электроэнергии, - прим.) - более платежеспособны".

Напомним, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ уже заявили, что не готовы вводить социальную норму потребления электроэнергии для населения.

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"Не просили рожать". Власти намекнули, что экономить на электричестве смогут только одинокие

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Теги: соцнорма, электричество, чиновник



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