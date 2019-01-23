"Не просили рожать". Власти намекнули, что экономить на электричестве смогут только одинокие

Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой заявил, что введение соцнорм на энергопотребление влечет за собой выгоду для одиноких людей.

Напомним, предложение о введении соцнормы на электричество должны обсудить сегодня на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака. По данным газеты "Коммерсантъ", в России могут ввести три тарифа для населения: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный - при потреблении более 500 кВт/ч.

Для некоторых регионов границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством - до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц соответственно.

Комментируя ситуацию, Дубовой заявил, что идея о введении соцнорм на энергопотребление позволит экономно подходить к семейному бюджету.

"Считаю, это особенно будет важно для одиноких граждан. Считаю, что это будет нормально, потому что будет экономия семейного бюджета", - цитирует мурманского чиновника "Интерфакс".

Он также добавил, что "те, кто больше расходует (электроэнергии, - прим.) - более платежеспособны".

Напомним, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ уже заявили, что не готовы вводить социальную норму потребления электроэнергии для населения.