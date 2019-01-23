В Югре решили кормить школьников по "единой модели"

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработают единую модель организации и контроля качества питания в школах, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Такое решение было принято по итогам совещания, которое провел департамент образования Югры с заместителями глав администраций муниципалитетов автономного округа.

Разработкой подходов к организации питания в школах автономного округа займется рабочая группа, в состав которой войдут представители сферы образования и родительской общественности

"Работа по выработке единой модели будет завершена в апреле, а после принятия – растиражирована в общеобразовательных организациях региона", – сообщил директор департамента образования Югры Алексей Дренин. Он добавил, что обеспечение школьников питанием, соответствующим всем стандартам качества, является одним из приоритетных направлений работы системы образования автономного округа.

При этом в ведомстве отметили, что единая модель будет гарантировать родителям частичную компенсацию стоимости питания с возможностью родительской доплаты за наполнение школьного меню на основании индивидуальных запросов ребенка.

Как сообщало Накануне.RU, в Югре разгорелся скандал после изменения подхода к финансированию школьного питания. Муниципалитеты получили возможность перенаправлять эти деньги на другие цели. В результате несколько муниципалитетов отказались компенсировать родителям плату за школьные завтраки.