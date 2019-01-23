Душила руками. На Южном Урале женщину будут судить за избиение 12-летнего сына

В Магнитогорске на скамье подсудимых оказалась 39-летняя женщина, которая издевалась над собственным сыном.

Следствие считает, что на протяжении нескольких лет мать била ребенка и угрожала убить, а также сдавливала руками его шею и запирала в ванной комнате без света, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Уголовное дело уже передано в суд, сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.