ФСБ обыскала министерство образования Пермского края

В прикамском министерстве образования прошли обыски, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обыск в рамках одного из расследований прошел на прошлой неделе. Пока каких-либо результатов нет. В краевом управлении ФСБ Накануне.RU факт обысков подтвердили.

При этом, как раз на прошлой неделе из министерства ушёл начальник управления дополнительного образования Дмитрий Жадаев. Знакомый с ситуацией источник рассказал Накануне.RU, что обыск и уход чиновника не связаны между собой.