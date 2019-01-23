23 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

ФСБ обыскала министерство образования Пермского края

В прикамском министерстве образования прошли обыски, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обыск в рамках одного из расследований прошел на прошлой неделе. Пока каких-либо результатов нет. В краевом управлении ФСБ Накануне.RU факт обысков подтвердили.

При этом, как раз на прошлой неделе из министерства ушёл начальник управления дополнительного образования Дмитрий Жадаев. Знакомый с ситуацией источник рассказал Накануне.RU, что обыск и уход чиновника не связаны между собой.

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ФСБ обыскала министерство образования Пермского края

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Теги: УФСБ по Пермскому краю, министерство образования Пермского края, обыск



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