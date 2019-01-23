24 Января 2019
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Политика За рубежом

Лидер оппозиции провозгласил себя президентом Венесуэлы - Трамп готов признать госпереворот

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро.

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти", - сказал Гуайдо в среду во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе. Об этом сообщает газета El Nacional.

Американские СМИ тут же сообщили, что Дональд Трамп может в течение суток признать Гуайдо президентом этой страны. Как передает CNN, президент США рассматривал эту возможность в течение последних недель. Помимо этого, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы.

Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019-2025 годы 10 января. Это привело к новой волне уличных протестов и попыток вмешаться в ситуацию из-за рубежа. Масла в огонь выступлений подлил вице-президент США Майкл Пенс, назвавший Мадуро "диктатором", не имеющим законных прав на власть. Политик заявил о поддержке Соединёнными Штатами оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. В ответ на эти высказывания венесуэльский президент поручил министерству иностранных дел пересмотреть отношения с США. Однако Мадуро также не признала легитимным президентом ни "группа Лима" (объединение латиноамериканских государств), ни Евросоюз, считающие единственной законной властью Национальное собрание.

В понедельник была задержана группа сотрудников Национальной гвардии, пытавшаяся поднять вооружённый мятеж. ВВС передаёт, что были арестованы 27 офицеров. До кровопролития не дошло, а захваченное мятежниками оружие удалось вернуть.

Сегодня стало известно о том, что в муниципалитете Сан-Феликс протестующие подожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса. Массовые протесты наблюдаются не только в Каракасе, но и в регионах. Попытки протестующих соорудить баррикады на улицах венесуэльской столицы были пресечены Национальной гвардией, применившей водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ. Участники демонстраций сообщают об одном убитом и 30 задержанных с их стороны.

Статуя Уго Чавеса в огне(2019)|Фото: https://t.me/worldprotest
Сожженная статуя Уго Чавеса

Всего в Каракасе отмечено более 20 выступлений с требованиями ухода Мадуро, причём они идут не только в оппозиционных районах, но и в частях столицы, в которых традиционно были сильны чависты.

Вместе с тем из Венесуэлы зачастую поступает недостоверная информация, преувеличиваются масштабы и агрессивный характер протестов.

"Всё что пишут, надо делить на десять, - рассказала Накануне.RU левый политик, секретарь ЦК ОКП Дарья Митина. - Я была там летом 2016 г., мы уезжали [из России в Венесуэлу] под апокалиптические сообщения, что режиму Мадуро остались считанные дни, якобы идут самые крупные антиправительственные демонстрации. Мы приехали и увидели антиправительственный пикетик, человек 20. Беспорядки там перманентные, потому что есть очень мощные антиправительственные силы, инспирируемые крупной буржуазией, которая противодействует Мадуро и организует борьбу не только в Каракасе, но и в тех провинциях, которые голосуют не за чавистов".

Она отмечает, что на практике чавистская партия не только не проигрывает выборы, но с каждым разом прибавляет. На недавних выборах она получила больше голосов, чем в прошлый раз, плюс ещё получила новых губернаторов в тех провинциях, которые раньше были оппозиционными, например, в штате Миранда ,где губернатор всегда был оппозиционер, а теперь чавист.

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Лидер оппозиции провозгласил себя президентом Венесуэлы - Трамп готов признать госпереворот

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, оппозиция Венесуэлы, Хуан Гуайдо, Дарья Митина, Гуайдо провозгласил себя президентом



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Ранее 16.01.2019 05:44 Мск Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором

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