Суд Киева завтра огласит приговор Януковичу

Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело против свергнутого президента страны Виктора Януковича, намерен 24 января огласить приговор. Об этом написал в Facebook его адвокат Александр Горошинский.

Он подчеркнул, что суд продолжает последовательно нарушать права Януковича на защиту, не уведомляя ее минимум за три дня до даты судебного заседания, как предусмотрено законом.

"На вопрос о требовании ст. 135 УПК получить уведомление не позже, чем за три дня до даты судебного заседания, сотрудник суда не смог дать ответ. На вопросы о том, почему суд надлежаще не уведомил клиента о дате судебного заседания, ответ аналогичный – мне ничего не известно", – написал Горошинский.

Он отметил, что "политическая целесообразность в Оболонском суде побеждает принцип законности и верховенства права, что в очередной раз поставит большой вопрос о легитимности приговора В. Януковичу".

Напомним, Януковича обвиняют в "госизмене", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям. Обвинение требует для Януковича 15 лет тюрьмы. Выступить на суде с последним словом ему так и не дали.