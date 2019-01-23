23 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Суд Киева завтра огласит приговор Януковичу

Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело против свергнутого президента страны Виктора Януковича, намерен 24 января огласить приговор. Об этом написал в Facebook его адвокат Александр Горошинский.
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Он подчеркнул, что суд продолжает последовательно нарушать права Януковича на защиту, не уведомляя ее минимум за три дня до даты судебного заседания, как предусмотрено законом.

"На вопрос о требовании ст. 135 УПК получить уведомление не позже, чем за три дня до даты судебного заседания, сотрудник суда не смог дать ответ. На вопросы о том, почему суд надлежаще не уведомил клиента о дате судебного заседания, ответ аналогичный – мне ничего не известно", – написал Горошинский.

Он отметил, что "политическая целесообразность в Оболонском суде побеждает принцип законности и верховенства права, что в очередной раз поставит большой вопрос о легитимности приговора В. Януковичу".

Напомним, Януковича обвиняют в "госизмене", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям. Обвинение требует для Януковича 15 лет тюрьмы. Выступить на суде с последним словом ему так и не дали.

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Суд Киева завтра огласит приговор Януковичу

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Теги: Украина, Виктор Янукович



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