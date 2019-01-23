23 Января 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

Под Петербургом четырехлетняя малышка поела экзотические фрукты и умерла

В Ленинградской области скончалась четырехлетняя девочка. В четыре часа в полицию поступил звонок с информацией о гибели малышки из поселка Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Медики старались спасти жизнь ребенка, но все оказалось безуспешно.

Известно, что накануне вечером вся семья пробовала экзотические фрукты. Семейная пара отравилась, но смогла выжить. Для девочки же пищевое отравление оказалось смертельным, пишет Федералпресс.

В данный момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели девочки. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Под Петербургом четырехлетняя малышка поела экзотические фрукты и умерла

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Теги: девочка, отравление, экзотические фрукты, смерть



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