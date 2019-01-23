Под Петербургом четырехлетняя малышка поела экзотические фрукты и умерла

В Ленинградской области скончалась четырехлетняя девочка. В четыре часа в полицию поступил звонок с информацией о гибели малышки из поселка Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Медики старались спасти жизнь ребенка, но все оказалось безуспешно.