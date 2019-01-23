23 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

"Утонувшие" в югорском болоте самосвалы неделю не могут выбраться из плена

Четыре самосвала, "утовнувшие" в Советском районе, остаются в таком положении уже неделю. Сейчас их пытаются спасти, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы югорского управления МЧС Вадим Симоненко.

21 января сотрудники подрядной компании, обустраивающей дорогу, сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района, что у них в болотах застряли четыре грузовика. Сейчас они проводят отсыпку территории, чтобы можно было подогнать тяжёлую технику и вытащить самосвалы.

Погибших и пострадавших нет. При этом за помощью к спасателям сотрудники компании не обращались, пытаются справиться своими силами. Известно также, что к моменту сообщения в службу – 21 января – со дня аварии прошла неделя. Ситуация остаётся на контре МЧС.

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"Утонувшие" в югорском болоте самосвалы неделю не могут выбраться из плена

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Теги: самосвал, чп, провалились под лед, ГУ МЧС по ХМАО, ЕДДС Советского района



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Ранее 21.01.2019 16:30 Мск В Югре "утопили" четыре самосвала

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