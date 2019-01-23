Адвокат Насти Рыбки о выплате миллиона рублей по иску Дерипаски: Это его проблема

Адвокат Насти Рыбки заявил, что взысканием полмиллиона рублей с его подзащитной в пользу Олега Дерипаски должен заниматься сам миллиардер.

"Это проблема Олега Дерипаски. Если он нуждается в этих деньгах, он может предпринимать меры для их получения", - сказал Дмитрий Зацаринский на пресс-конференции НСН.

Он подтвердил, что Рыбка попросила прощения у Дерипаски в суде, однако не стал утверждать, что именно это помогло ей выйти на свободу.

Сама Настя Рыбка на пресс-конференции не появилась. Накануне ее отпустили под подписку об обязательстве о явке.

Ранее сообщалось, что защита бизнесмена намерена принудительно исполнить решение Усть-Лабинского суда о взыскании миллиона рублей с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Напомним, миллиардер в феврале 2018 года подал в суд на эскорт-модель и коуча. Бизнесмен недоволен тем, что Рыбка и Лесли разместили в социальных сетях посты, фотографии и аудиозаписи, которые касаются личной жизни предпринимателя. Дерипаска не давал своего согласия на публикацию материалов.

Суд обязал Вашукевич и Кириллова удалить из интернета все распространенные ими материалы, а также комментарии к ним.