23 Января 2019
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Генпрокуратура РФ раскрыла новые документы, имеющие отношение к "делу Березовского"

Генпрокуратура РФ обнародовала копию заявления на имя генерального прокурора Юрия Чайки от фигуранта "дела Березовского" Владимира Терлюка. Как передает корреспондент Накануне.RU, оно было подано в прошлом году.

Напомним, ранее в печатном виде размещались заявление Терлюка о предоставлении государственной защиты, ряд обращений ведомства в министерство внутренних дел Великобритании и ответы, полученные от центрального органа управления Соединенного Королевства, имеющие отношение к делу Бориса Березовского.

Обнародованное сегодня заявление Терлюка датировано 6 апреля 2018 года. Его скан публикует Telegram-канал "Генеральная прокуратура Российской Федерации". В заявлении он указывает на то, что обеспокоен за свою безопасность и жизнь своей семьи.

заявление Терлюка(2019)|Фото: Генеральная прокуратура РФ

заявление Терлюка(2019)|Фото: Генеральная прокуратура РФ

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявляли, что Британия до сих пор не смогла найти преступников, избивших Владимира Терлюка и его жену арматурой после того, как он дал показания против Березовского. А Юрий Чайка обещал раскрыть новые документы по делам Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

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Генпрокуратура РФ раскрыла новые документы, имеющие отношение к "делу Березовского"

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Теги: Березовский, Терлюк, Генпрокуратура



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