23 Января 2019
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Экономика В России

Минстрой: ставки по ипотеке снижаться не будут

В ближайшее время ставки по ипотеке снижаться не будут, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на правительственном часе в Государственной думе, передает корреспондент Накануне.RU. Достичь целевого показателя в 8% годовых Министерству строительства мешает волатильность на финансовых рынках, пояснил глава ведомства.
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Ипотека стала основным инструментом покупки жилья в России, каждая вторая квартира приобретается в кредит, заявил Владимир Якушев.

"Снижение ставок за два года с уровня 12-13% до 9,5% было самым масштабным за всю историю ипотеки. С учетом наблюдаемой волатильности на финансовых рынках потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан. В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации потребуются оперативные меры по поддержке кредитования для граждан. В том числе по аналогии с программой субсидирования процентной ставки по ипотеке, показавшей свою эффективность в 2015-16 г.", - сказал министр.

Владимир Якушев добавил, что к 2024 г. Минстрой стремится достичь средней ипотечной ставки не выше 8%. Такой показатель приведен в паспорте национального проекта "Жилье и городская среда".

Сегодня банки предлагают ипотеку в среднем под 9,5% годовых.

Владимир Якушев, Госдума(2019)|Фото: duma.gov.ru

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Минстрой: ставки по ипотеке снижаться не будут

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Теги: ипотека, ставки по ипотеке, владимир якушев, минстрой



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