На дорогах Екатеринбурга в этом году появится более 30 камер для фиксации нарушителей ПДД

В 2019 году в Екатеринбурге оборудуют 33 участка камерами видеофиксаций нарушений правил дорожного движения. В первую очередь стационарные комплексы появятся на сложных и аварийных перекрестках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Так, запланировано оборудовать камерами перекрестки Амундсена – Объездная, Шаумяна – Серафимы Дерябиной, Машиностроителей – Космонавтов

На этих участках камеры будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, выезд на стоп-линию и на встречную полосу.

Всего в Свердловской области планируют оборудовать камерами 51 участок, в том числе и 6 участков на дорогах федерального значения. Эти изменения уже согласованы с департаментом по информатизации и связи Свердловской области.

В 2018 году в эксплуатацию ввели 14 стационарных комплексов – в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, на Пермском и Челябинском трактах.

По итогам прошлого года с помощью камер видеофиксации было вынесено более 3 млн постановлений по административным правонарушениям.