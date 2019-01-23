23 Января 2019
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Минприроды РФ берет на контроль загрязнение рек на севере Свердловской области из-за карьеров УГМК

Минприроды России берет на контроль экологическую ситуацию на севере Урала. Как сообщается на сайте общественной организации "Живой Шемур", в Москве прошла встреча специалистов Минприроды РФ, представителей УГМК и директора заповедника "Денежкин Камень", передаёт корреспондент Накануне.RU.

На совещании обсудили экологические проблемы на Урале. Ранее специалисты заповедника сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

берега реки Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

река Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

"Позицию УГМК на встрече озвучил директор по производству Григорий Рудой. Он признал вину компании в отравлении северных уральских рек, но объяснил ситуацию резким изменением климата, большими осадками и движением горной породы", - сообщается на сайте.

УГМК приняла программу до 2021 года по рекультивации отвалов, а для изучения проблемы "медники" хотят привлечь уральские научные институты. Но участники совещания предложили компании предложить реальный план решения проблем кислых вод до конца 2019 года.

Центральный аппарат Росприроднадзора также попросили взять эту ситуацию на особый контроль.

Директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина уверена, что надо провести комплексную экспресс оценку в течение полевого периода 2019 года коллективом независимых специалистов не регионального уровня и определить масштабы бедствия.

(2018)|Фото: пресс-служба заповедника Денежкин Камень

Отметим, что ряд экологических движений в России уже стали заметной силой в противостоянии с крупным бизнесом. Известность на всю Россию получили "Стоп-ГОК" в Челябинске и "Стоп, никель" в Воронежской области. На одном из пикетов "Стоп, никеля" в Воронежской области был замечен плакат в защиту уральских рек.

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Минприроды РФ берет на контроль загрязнение рек на севере Свердловской области из-за карьеров УГМК

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Теги: угмк, пересыхание леса, карьеры, загрязнение рек тальтия и шегультан, денежкин камень, экология



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