В Курганской гордуме увеличится число народных избранников

В Курганской городской думе хотят увеличить число депутатов - с 25 до 26 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Это связано с изменением избирательных округов, отметил на заседании гордумы депутат Вячеслав Тяжельников.

Изменения коснутся избирательного процесса - 13 депутатов будут избираться по одномандатным округам, а еще 13 - по партийным спискам. В каждом округе, границы которых хотят поменять, голосовать будут за двух кандидатов - один будет "списочник", второй - "одномандатник".

Сейчас все действующие депутаты городского парламента избраны по одномандатным округам.