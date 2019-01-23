Дочернее общество "Тракторных заводов" обратилось в иском о самобанкротстве

"Агромашхолдинг" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о самобанкротстве. Общество входит в концерн "Тракторные заводы" и выступало соответчиком по иску ВЭБа к структуре, передает корреспондент Накануне.RU.

Основной совладелец "Агромашхолдинга" - ООО "АМХ-Инвест", которое принадлежит "Тракторным заводам".

"Агромашхолдинг" был в числе других дочерних предприятий "Тракторных заводов", с которых суд взыскал 30 млрд руб. по иску Внешэкономбанка.

Суд не назначил дату рассмотрения иска о банкротстве предприятия.