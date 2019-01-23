23 Января 2019
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Происшествия Пермский край

В Перми дебаркадер и теплоход оторвались от швартов и "отправились" в дрейф

В речном порту Перми два дебаркадера и теплоход начали дрейфовать, пришлось спасать экипаж одного из судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В 19.30 22 января в речном порту Перми два дебаркадера и теплоход оторвались от швартов. Один из дебаркадеров и теплоход отнесло от берега. Жертв и пострадавших нет, люди, находившиеся на борту одного из дебаркадеров, эвакуированы.

Началась доследственная проверка.

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В Перми дебаркадер и теплоход оторвались от швартов и "отправились" в дрейф

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Теги: дебаркадер, теплоход, дрейф



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