Идеи Гайдаровского форума - в жизнь: населению устроят "темную" по заветам Чубайса

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак сегодня проводит совещание по вопросу введения дифференциации тарифов на электроэнергию для населения.

Она предполагает введение трех тарифов: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный - при потреблении более 500 кВт/ч. При этом для владельцев электроплит в жилых домах и селян предлагается отменить существующие льготы. Власти при этом сами опасаются возможного социального взрыва: против дифференциации тарифов выступило Минэнерго и Минстрой РФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, не нашла поддержки инициатива и в регионах - теплоснабжающим организациям посоветовали поискать другой способ заработка, а не вести политику "жадного барина".

Экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев считает, что объективное основание для введения социальной нормы потребления только одно - желание "состричь с населения побольше".

"Здесь политика жадного барина, который все время с подозрением смотрит на своих холопов: "Как-то они слишком живенько и румяненько выглядят, наверное, много кушают, потребляют много энергии, давайте с них снимем еще", - заявил Юрий Болдырев.

Комментируя инициативу, он отметил, что главный аргумент власти - приведение цен на энергоносители к мировым.

"Мы были бы не против, если бы по паритету покупательской способности наш рубль соответствовал доллару. Есть такой индекс Биг-Мака - по паритету покупательской способности гамбургера в МакДоналдсе. Наш рубль в четыре-пять раз дешевле доллара, то есть занижен, что означает, что наши зарплаты искусственно занижаются в угоду снижению нашего с вами потребления. При этом власти осуществляют плановые действия по приведению цен на энергоносители в соответствие с мировыми, а не в четыре-пять раз ниже мировых. Таким образом, они проводят плановую политику удушения любого производства, а также населения", - высказал мнение экономист.

Напомним, ранее о необходимости привести цены на электроэнергию на один уровень с мировыми заявил председатель правления УК "Роснано" и бывший глава РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс. В ходе Гайдаровского форума-2019 он заявил, что низкие цены на газ и энергию мешают развитию экономики России и назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии.

Экономист Юрий Болдырев, комментируя в беседе с корреспондентом Накануне.RU это заявление, отметил, что нынешняя власть не понимает, что такое экономика.

"Не только Чубайс, но и Путин и все его министры видят в экономике главную цель - извлечение прибыли: извлечение из России ресурсов и продажа их туда, где дороже купят. В противовес этому мы под экономикой понимаем создание новой добавочной стоимости. Это машиностроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, производство компьютеров, чайников, домов - чего угодно. Для этого необходимо, чтобы в стране были условия для так называемой созидательной экономики", - отметил эксперт.

По его словам, энергетическая и транспортная инфраструктура должны быть не прибыльным бизнесом, что сделали "Путины и Чубайсы", а стать инфраструктурой, обслуживающей созидательную экономику, создавать условия для производства высокотехнологического продукта.

"Тут невозможно, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Либо создание условий для экономики созидания, либо для прибыльности вывоза из страны ресурсов. И то и другое невозможно. В нашей стране целенаправленно уничтожено всякое высокотехнологичное производство в угоду неограниченному вывозу энергоресурсов", - считает эксперт. Он добавляет, что введение соцнормы - как раз в логике этой тенденции.

При этом эксперт отметил, что когда 10-15 лет назад шла реформа электроэнергетической системы (курировал ее как раз Чубайс), звучали лозунги создания "рынка независимых поставщиков". На деле же была создана монополия, от которой теперь власти хотят получать выгоду.

В регионах также опасаются, что инициатива ударит по карманам населения. Об этом Накануне.RU заявил депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков.

"Одно дело, если домохозяйства покупают энергию по низким тарифам и им хватает этих киловатт для собственных нужд. Здесь вопрос - какая норма и хватает ли этой нормы для домохозяйств. А в целом у энергокомпаний есть еще один большой ресурс. Им стоит посмотреть свои издержки. Зачастую в СМИ мы видим какие-то безумные зарплаты у менеджеров того же "Газпрома" или "Роснефти". Если бы Минэкономразвития занималось структурой затрат и себестоимостью у энергокомпаний, это могло бы если не снизить, то заморозить этот тариф на несколько лет", - заявил депутат, отметив, что последние действия властей ведут к повышению тарифов на вывоз мусора, ставки НДС.

"В кармане каждого жителя остается все меньше денег. Мало того, что зарплата не повышается, идет массовое банкротство бизнеса, люди остаются без работы. И это плачевно", - резюмировал он.