В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Киргизию

В Кремле заявили о подготовке визита Владимира Путина в Киргизию.

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Ранее появлялась информация, что визит президента России в Киргизию ожидается в марте 2019 года.

Как уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, согласование ведется по дипломатическим каналам.

"Но, действительно, на повестке дня госвизит в Бишкек стоит, пока просто рано анонсировать", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, недавно российские общественники заявили, что обрушение рейтинга доверия Путину уже необратимо. Оно ожидается к лету.