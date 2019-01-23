В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Киргизию
В Кремле заявили о подготовке визита Владимира Путина в Киргизию.
Ранее появлялась информация, что визит президента России в Киргизию ожидается в марте 2019 года.
Как уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, согласование ведется по дипломатическим каналам.
"Но, действительно, на повестке дня госвизит в Бишкек стоит, пока просто рано анонсировать", - цитирует его РИА Новости.
Напомним, недавно российские общественники заявили, что обрушение рейтинга доверия Путину уже необратимо. Оно ожидается к лету.