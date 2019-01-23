Тюменская мэрия согласовала сразу две акции на всероссийский день протестов против "мусорной реформы"

В Тюмени 3 февраля, во всероссийский день протеста экологов, пройдет сразу два митинга против "мусорной" реформы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первый будет в форме акции протеста инициативной группы горожан, активистов чата "Тюмень против цен на мусор", который назначен на 11.00 на площади Борцов революции, а другой митинг откроется в 13.00 у Технопарка, но уже под флагами КПРФ. Примечательно, что изначально коммунисты просили Центральную площадь для протеста, однако, власти пояснили, что там будет проводиться "день волонтёра", и площадка занята.

Напомним, что ранее в Тюмени митинг РКРП не состоялся из-за болезни организаторов, а несанкционированный сход части не получивших информацию об отмене горожан прошел спокойно.

Отметим, что основная претензия к "мусорной" реформе сводится к повышенному тарифу (5,04 руб. за "квадрат") и схеме начисления.

Губернатор Тюменской области уже пообещал пересмотреть ряд параметров и в настоящее время правительство региона проводит встречи и консультации с местными депутатами, специалистами, экспертами и активистами.