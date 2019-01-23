23 Января 2019
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Экономика В России

Минстрой против введения соцнормы на электричество

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ не готово вводить социальную норму потребления электроэнергии для населения. Об этом глава ведомства Владимир Якушев заявил сегодня на правительственном часе в Государственной думе, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Алексей Диденко поинтересовался у Владимира Якушева позицией Минстроя касательно предложения Минэкономразвития возродить замороженный в 2014 г. проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения.

"Это затронет наименее обеспеченные слои населения. Таким образом, мы перекладываем всю тяжесть с бизнеса на плечи наших граждан", - отметил Диденко.

Владимир Якушев рассказал, что с идеей введения соцнормы на электричество он сталкивался еще будучи губернатором Тюменской области.

"Несколько лет назад был предложен эксперимент, некоторым субъектам РФ было предложено в этот эксперимент зайти и попробовать, как это реально отразится на практике. Я честно скажу, после настоятельных предложений войти в эксперимент мы от этого отказались и ровно по тем основаниям, которые вы назвали, не поддержали это предложение. Эксперименты завершились. Скажем так, выводы получились противоречивыми", - ответил министр.

Предложение ввести соцнорму на электричество до сих пор обсуждается на площадках Правительства, добавил Якушев, но Минстрой эти изменения не поддерживает.

"Пока позиция Минстроя - скорее нет, чем да, и с этой позицией мы сегодня принимаем участие на всех консультационных площадках", - заключил министр.

Как ранее писало Накануне.RU, предложение о введении соцнормы на электричество должны обсудить сегодня на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака.

По данным газеты "Коммерсантъ", в России могут ввести три тарифа для населения: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч.

Для некоторых регионов границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством - до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц соответственно.

Также к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельского населения будут отменены существующие льготы - в настоящее время для них установлен коэффициент 0,7.

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Минстрой против введения соцнормы на электричество

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Теги: соцнорма на электричество, проект социальной нормы потребления электроэнергии, минстрой, владимир якушев



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Ранее 23.01.2019 07:50 Мск Правительство обсудит введение соцнормы на электричество. Льготные тарифы планируют ликвидировать к 2033

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