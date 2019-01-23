В Екатеринбурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью

В Екатеринбурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, за январь 2018 года по предварительным диагнозам зарегистрировано три случая кори среди детей.

На этой неделе в мэрии города состоялось заседание городской санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой обсудили обстановку и неотложные меры по профилактике кори в Екатеринбурге.

"По данным лечебно-профилактических организаций, на 1 января против кори не привито 7,5 тыс. екатеринбуржцев в возрасте до 35 лет, что свидетельствует об угрозе распространения этого инфекционного заболевания среди населения города", - добавили в ведомстве.

В итоге столицу Урала на данный момент считают территорией риска по распространению заболеваемости корью. В городе введут ограничения на проведение массовых мероприятий.

Добавим, что корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все лица, не имеющие иммунитета против кори.

Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.

При появлении первых симптомов необходимо вызвать врача на дом.