Челябинск оказался одним из самых честных городов России

Социологи определили самые честные города России. Один из них находится на Урале.

Такой опрос провели специалисты независимого агентства Zoom Market в начале этого года, его участниками стали 3 тыс. 600 человек. Всего им задали два вопроса: часто ли они говорят неправду и солгали ли сегодня.

В результате выяснилось, что самые честные (ну, или считающие себя таковыми) люди живут в Иваново. На втором месте оказались жители Челябинска, на третьем – Брянска. А вот жители Краснодара Оренбурга, Сочи, Тольятти и Уфы, как показал опрос, говорить правду отнюдь не стремятся, пишет Infox.ru.

Напомним, в конце прошлого года эксперты составили рейтинг городов с самым высоким и самым низким уровнем жизни в России.