Пользователи беспокоятся за психическое состояние дочки Евгения Кафельникова

Состояние 20-летней дочери олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова Алеси продолжает вызывать опасения у ее поклонников.

Сейчас девушка отдыхает на Бали. На ее страницах в Instagram можно видеть бассейны, море, тропическую растительность, а еще курящиеся благовония, свечи и, судя по всему, какие-то эзотерические практики. В СМИ появились также сообщения о том, что Лесе не хватает денег на обратный билет с индонезийского острова и она просит подписчиков помочь.

На негативные комментарии Кафельникова реагирует резко и пытается отвечать. Правда, поток мыслей девушки пугает еще больше.

Вот что она пишет в одном из последних постов: "Отпустите негатив и живите своей жизнью не утрируя вещи которых вы не знаете.

Фото Леси с Бали

Иногда мне тяжело объяснить по русски и донести до людей, что происходит в моей жизни, я не так много говорю и не так много могу обьяснить свое мировозрение, и мне очень жаль, что люди видят его с негативной стороны. Мне бывает плохо и я схожу с ума , но это мой мир, и в нем я -настоящая. вся боль она светлая, определенно, я нахожу в ней тепло и комфорт. Я делюсь всем с вами для того, что бы вы понимали, что есть люди которые тоже не понимают смысла своего предназначения и хотят реализовываться и когда я остаюсь одна мне кажется, что никто в этом мире не понимает как тяжело просто радоваться всему свету когда вокруг хочется всем угодить , я читаю комменты и мне честно плохо, от негатива. Я лежу и начинаю заниматься самобичеванием, что я серьезно ужасное существо которое не достойно быть тут и приносить в этот мир свет.

Я не знаю поймёте вы или нет о чем я говорю, но просто если интересно наблюдайте за мной и принимайте такой какая я есть и не осуждайте" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Ранее девушка признавалась, что употребляла наркотики и занималась членовредительством.