ФНПР не поддержала сокращение длительности новогодних каникул

Федерация независимых профсоюзов России выступила против сокращения новогодних праздничных дней. Председатель организации Михаил Шмаков заявил, что эта мера выгодны только работодателям, желающим сэкономить на зарплатах, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, предложение разрешить россиянам выходит на работу сразу после Нового года озвучили в Госдуме, инициативу поддержал Совет Федерации.

Михаил Шмаков отметил, что организовать работу в праздничные дни на тех предприятиях, где это необходимо, не составляет труда. Инициатива официального уменьшения количества праздничных дней может быть пролоббирована работодателями, заявил Шмаков.

"За работу в эти выходные дни платить нужно в двойном размере либо потом предоставлять отгулы - никакой выгоды для работодателя от работы в праздники нет. Некоторые недобросовестные политика начинают тему раскачивать, но пусть они лучше займутся повышением заработной платы", - сказал глава ФНПР.