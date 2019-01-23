ФНПР не поддержала сокращение длительности новогодних каникул

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

ФНПР не поддержала сокращение длительности новогодних каникул

Федерация независимых профсоюзов России выступила против сокращения новогодних праздничных дней. Председатель организации Михаил Шмаков заявил, что эта мера выгодны только работодателям, желающим сэкономить на зарплатах, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, предложение разрешить россиянам выходит на работу сразу после Нового года озвучили в Госдуме, инициативу поддержал Совет Федерации.

Михаил Шмаков отметил, что организовать работу в праздничные дни на тех предприятиях, где это необходимо, не составляет труда. Инициатива официального уменьшения количества праздничных дней может быть пролоббирована работодателями, заявил Шмаков.

"За работу в эти выходные дни платить нужно в двойном размере либо потом предоставлять отгулы - никакой выгоды для работодателя от работы в праздники нет. Некоторые недобросовестные политика начинают тему раскачивать, но пусть они лучше займутся повышением заработной платы", - сказал глава ФНПР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФНПР не поддержала сокращение длительности новогодних каникул

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ФНПР, новогодние каникулы, Михаил Шмаков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2019 07:48 Мск В Совфеде допустили пересмотр длительности новогодних каникул
Ранее 09.01.2019 12:39 Мск В Госдуме предложили разрешить использовать новогодние выходные в любое время года

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 793

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети