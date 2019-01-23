Семья Шестуна просит Путина обратить внимание на "беспредел" вокруг дела экс-чиновника

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

Семья Шестуна просит Путина обратить внимание на "беспредел" вокруг дела экс-чиновника

Семья экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна записала новое обращение к президенту Владимиру Путину.

Супруга, дети и родители бывшего чиновника решили повторно обратиться к главе государства, несмотря на угрозы следствия лишить Юлию Шестун родительских прав, говорится в обращении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.

"Следователи намекнули нам: все последние события и обвинения - и есть ответ на видеообращения, мы в это не верим, мы продолжим просить Владимира Владимировича обратить внимание на беспредел вокруг Александра Шестуна, многодетного отца, которого упрятали за решетку вскоре после того, как он выступил за закрытие свалки "Лесная", за сохранение Серпуховского района, как самостоятельного муниципалитета и после того, как он обнародовал аудиозаписи, на которых его шантажируют высокопоставленны чиновники и силовики", - говорится в обращении.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину,в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост.

В своем обращении Шестун сообщает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пытается "устранить его" за то, что он выступает против ликвидации Серпуховского района. "За то, что я против размещения гигантского потока московского мусора на полигоне "Лесная". На протяжении последних лет власти Подмосковья устроили финансовую блокаду нашему муниципалитету, демонстрируя отношение к жителям района, как к людям второго сорта", - сказал он в ролике, опубликованном в YouTube.

Александр Шестун, обращение, Серпуховский район(2018)|Фото: youtube

По его словам, подмосковные власти оказывают на него давление в связи с его позицией по муниципальной реформе. В частности Шестун сообщил, что ранее Комитет лесного хозяйства вышел в суд с иском по изъятию земли под домом главы Серпуховского района, аргументируя это тем, что она якобы принадлежит Гослесфонду.

Чиновники из областной администрации, по утверждению Шестуна, намекнули ему, что проблемы могут быть решены, если он напишет заявление об отставке.

Далее в ролике Шестун приводит фрагменты аудиозаписи разговоров с несколькими собеседниками. В частности человек, представленный в разговоре как начальник управления "К" ФСБ генерал Иван Ткачев пытается убедить главу муниципалитета в том, что в случае отказа от отставки он столкнется с той же ситуацией, в которой сейчас оказались бывшие губернаторы республик Марий-Эл и Удмуртия.

Спустя два месяца глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб. По этому факту было возбуждено дело о превышении им должностных полномочий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Семья Шестуна просит Путина обратить внимание на "беспредел" вокруг дела экс-чиновника

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр шестун, серпуховский район, арест имущества



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.01.2019 14:37 Мск Следствие получило доказательства владения Шестуном и его сообщниками имущества на 2,2 млрд руб.
Ранее 15.01.2019 14:05 Мск У арестованного экс-главы Серпуховского района нашли имущество на десять миллиардов рублей
Ранее 25.10.2018 14:12 Мск ФСИН заявила, что на Шестуна не нападали в СИЗО
Ранее 27.08.2018 12:36 Мск Против главы Серпуховского района Подмосковья завели еще одно уголовное дело
Ранее 10.08.2018 15:25 Мск Откуда миллионы? Следствие ищет источники доходов арестованного главы Серпуховского района Подмосковья
Ранее 15.06.2018 08:58 Мск Глава Серпуховского района Подмосковья‍ арестован на два месяца
Ранее 14.06.2018 10:13 Мск СМИ: Главу Серпуховского района задержали из-за событий 10-летней давности
Ранее 13.06.2018 18:40 Мск Адвоката главы Серпуховского района не пускают на обыск
Ранее 13.06.2018 11:33 Мск Задержан глава Серпуховского района Подмосковья
Ранее 20.04.2018 15:56 Мск Глава Серпуховского района пожаловался Путину на давление подмосковных чиновников. В Кремле обещали разобраться

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 789

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети