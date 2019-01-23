Семья Шестуна просит Путина обратить внимание на "беспредел" вокруг дела экс-чиновника

Семья экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна записала новое обращение к президенту Владимиру Путину.

Супруга, дети и родители бывшего чиновника решили повторно обратиться к главе государства, несмотря на угрозы следствия лишить Юлию Шестун родительских прав, говорится в обращении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.

"Следователи намекнули нам: все последние события и обвинения - и есть ответ на видеообращения, мы в это не верим, мы продолжим просить Владимира Владимировича обратить внимание на беспредел вокруг Александра Шестуна, многодетного отца, которого упрятали за решетку вскоре после того, как он выступил за закрытие свалки "Лесная", за сохранение Серпуховского района, как самостоятельного муниципалитета и после того, как он обнародовал аудиозаписи, на которых его шантажируют высокопоставленны чиновники и силовики", - говорится в обращении.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину,в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост.

В своем обращении Шестун сообщает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пытается "устранить его" за то, что он выступает против ликвидации Серпуховского района. "За то, что я против размещения гигантского потока московского мусора на полигоне "Лесная". На протяжении последних лет власти Подмосковья устроили финансовую блокаду нашему муниципалитету, демонстрируя отношение к жителям района, как к людям второго сорта", - сказал он в ролике, опубликованном в YouTube.

По его словам, подмосковные власти оказывают на него давление в связи с его позицией по муниципальной реформе. В частности Шестун сообщил, что ранее Комитет лесного хозяйства вышел в суд с иском по изъятию земли под домом главы Серпуховского района, аргументируя это тем, что она якобы принадлежит Гослесфонду.

Чиновники из областной администрации, по утверждению Шестуна, намекнули ему, что проблемы могут быть решены, если он напишет заявление об отставке.

Далее в ролике Шестун приводит фрагменты аудиозаписи разговоров с несколькими собеседниками. В частности человек, представленный в разговоре как начальник управления "К" ФСБ генерал Иван Ткачев пытается убедить главу муниципалитета в том, что в случае отказа от отставки он столкнется с той же ситуацией, в которой сейчас оказались бывшие губернаторы республик Марий-Эл и Удмуртия.

Спустя два месяца глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб. По этому факту было возбуждено дело о превышении им должностных полномочий.