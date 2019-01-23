23 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени начался повторный судебный процесс над экс-главой города

Экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев предстал на скамье подсудимых по делу о резонансном ДТП с двумя погибшими. Отметим, что это уже повторное рассмотрение дела по статье ч. 5 ст. 264 УК РФ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Примечательно, что на судебное заседание пришло большое количество прессы, и Еремеев попросил суд провести его дело в закрытом режиме и без видеосъёмки, однако судья не удовлетворила его ходатайство. Отметим, что потерпевшие на суд не явились – отказались присутствовать на заседании.

После небольшого опроса про место рождения, состав семьи подсудимого и его статуса (Еремеев пояснил, что в настоящее время он – безработный) суд приступил к рассмотрению дела. Представитель прокуратуры в свой обвинительной речи заявил, что Еремеев "проявил преступную небрежность", управляя своим транспортным средством в ту злополучную летнюю ночь.

Также в суде были зачитаны результаты экспертизы смертельных телесных повреждений погибших, только перечисление медицинских терминов и жутких травм заняло несколько листов. Шансов выжить у водителя и пассажира легкового автомобиля попросту не было.

Дмитрий Еремеев суд(2019)|Фото: Накануне.RU

— Признаете ли вы себя виновным?

— Да.

— Полностью?

— Да.

После этого диалога в судебном заседании был объявлен перерыв до 31 января. На следующих заседаниях будут опрошены потерпевшие, а также допрошен сам Еремеев.

Дмитрий Еремеев суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев 23 июня 2018 г., совершая обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковым автомобилем, оба пассажира которого погибли на месте. Высокопоставленный чиновник при этом отделался штрафом в 160 тыс. руб., а уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Добавим также, что ранее Калининский районный суд пересмотрел аналогичное дело тюменского бизнесмена Анатолия Менского, за ДТП с погибшим он был приговорен к одному году лишения свободы условно и на 2,5 года лишился водительских прав. Первоначально, он отделался лишь штрафом в 150 тыс. руб., но после громкого дела с Еремеевым прокуратура также настояла на пересмотре.

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В Тюмени начался повторный судебный процесс над экс-главой города

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Теги: Дмитрий Еремеев, Тюменский районный суд, пересмотр уголовного дела



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