23 Января 2019
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Происшествия В России

ФСБ устроила чистку в рядах нелегальных оружейников

Сотрудники ФСБ вместе с полицией и Росгвардией пресекли незаконную деятельность 86 человек в 32 регионах России.

Данные граждане восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, делали боеприпасы и продавали их в разных регионах страны, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ФСБ России.

Из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок. Даже был реактивный огнемет.

Также сотрудники изъяли два гранатомета, гранаты, порох и тратил, а также другие боеприпасы.

"Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов", - добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела.

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ФСБ устроила чистку в рядах нелегальных оружейников

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Теги: ФСБ, оружие, оборот, автоматы, пистолеты, взрывчатка



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