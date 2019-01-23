ФСБ устроила чистку в рядах нелегальных оружейников

Сотрудники ФСБ вместе с полицией и Росгвардией пресекли незаконную деятельность 86 человек в 32 регионах России.

Данные граждане восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, делали боеприпасы и продавали их в разных регионах страны, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ФСБ России.

Из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок. Даже был реактивный огнемет.

Также сотрудники изъяли два гранатомета, гранаты, порох и тратил, а также другие боеприпасы.

"Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов", - добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела.