Танку Т-34-85 Уралвагонзавода исполнилось 75 лет

23 января 1944 года на вооружение Красной Армии был принят танк Т-34-85. Именно эту модификацию Т-34 позже прозвали Оружием Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, танк был разработан в КБ Уральского танкового завода №183 (ныне Уралвагонзавод) под руководством главного конструктора Александра Морозова. В Германии в то время создали новые танки "тигры", "фердинанды" и "пантеры", Т-34 уступал в огневой мощи и нуждался в перевооружении. В итоге на машину была установлена 85-мм пушка, бронепробиваемость которой позволила обеспечивать поражение всех массовых танков и САУ немцев. Переработанное боевое отделение увенчивала просторная башня с усиленной броневой защитой. Системы наблюдения за полем боя и командной управляемости позволили своевременно обнаруживать и поражать живую силу и технику врага. Вместимость экипажа выросла до 5 человек, а масса танка увеличилась с 30 до 33 тонн.

В Советском Союзе выпуск танков Т-34-85 был налажен на трёх заводах: "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, УТЗ №183 в Нижнем Тагиле и на заводе №174 в Омске. Вместе заводами до 1 июня 1945 года было сделано 16 тыс. 742 машины.

"Но вне зависимости от места их изготовления это - продукт Уралвагонзавода и его конструкторского бюро (ныне АО "УКБТМ"), так как вся конструкторская документация принадлежала тагильскому предприятию", - отмечает на предприятии.

Сложно сравнивать советскую и германскую статистику трудоёмкости. Однако известно, что для производства "пантеры" требовалось затрат рабочего времени как минимум в 8,5 раз больше, чем для Т-34-85. Чтобы изготовить 6 тыс. "пантер" немцам потребовалось оборудования и трудовых ресурсов столько же, сколько СССР бы затратил для выпуска свыше 50 тыс. средних танков.

Броня Т-34-85 в конце войны уже не могла полностью отражать бронебойные снаряды орудий ПТО и танковых пушек врага. Но дифференцированная защита в сочетании с удачной формой броневых деталей и небольшой высотой танка превратили его в трудно уязвимую мишень. Благодаря относительной простоте конструкции мелкий ремонт мог произвести технически подготовленный член экипажа. По совокупности боевых и технологических характеристик Т-34-85 является лучшим средним танком Второй мировой войны. В этом признавались как союзники, так и оккупанты.

Полномасштабное производство N-34-85 в СССР закончилось осенью 1945 г.. Танки Т-34-85 находились на действительной службе вплоть до начала 1970-х гг., пройдя несколько этапов модернизации. Позже часть танков на пару десятилетий осела на базах хранения, на случай больших военных действий. Другая же часть была переделана в тягачи, краны и иную инженерную технику военного и гражданского назначения.

На протяжении нескольких лет в начале 50-х годов лицензионное производство танков Т-34-85 проводилось в Польше и Чехословакии. Также по документации Уралвагонзавода. Помимо этого, сотрудники УВЗ лично участвовали в подготовке и налаживании производства в этих странах соцлагеря.

"После Великой Отечественной войны танки Т-34-85 в своём подлинном, модернизированном или перестроенном виде принимали участие во всех крупных конфликтах второй половины ХХ в., - рассказывает директор выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина. - В Европе они последний раз были задействованы в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии. В некоторых странах третьего мира "тридцатьчетверки" воюют и сегодня".