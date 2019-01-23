"Это доставляет дискомфорт". Депутаты Екатеринбурга не поддержали инициативу о ежемесячных отчетах за свою работу

Депутаты комиссии по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга сегодня рассмотрели предложение Алексея Вихарева об изменениях положения о компенсации народным избранникам расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. Обсуждение вопроса длилось долго, однако предложенные изменения не были приняты, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о 57 тыс. руб., которые депутаты получают ежемесячно в качестве компенсации за свою работу и с которых также вычитается налог 13%. На сегодняшний день депутаты отчитывались за эти деньги раз в полгода, но Алексей Вихарев предложил отчитываться каждый месяц, чтобы усилить контроль за бюджетными деньгами. Форму председатель комиссии предложил сделать в виде фотоотчета или таблицы с учетом всех расходов.

Депутаты комиссии согласились с Вихаревым, что нужно чаще отчитываться за эти деньги, однако у многих народных избранников появились вопросы: например, что будет являться критерием допустимых трат? На этот вопрос Вихарев ответил - "здравый смысл".

"За нецелевое расходование средств могут привлечь к ответственности. Нужно определиться, мы как к бюджетным деньгам подходим или как к доходу депутатов. Сегодня речь идет о том, что мы готовим юридически правовой документ, поэтому формулировку "здравый смысл" сюда не пришьешь. Напомню, что с этих сумм мы платим налоги, поэтому мы не должны за них отчитываться. Но отчитываться нужно", - сказал Сергей Шадрин.

Его поддержал и Михаил Матвеев.

"Заставлять меня в цветочном магазине брать чеки и прикладывать их к отчету... Ну, это доставляет дискомфорт. Я чувствую, что мне не доверяют", - заявил депутат и добавил, что его устраивает тот отчет, который предоставлялся ранее.

По словам Дмитрия Сергина, с точки зрения закона компенсации можно расходовать по своему усмотрению, так как они подаются в декларациях о доходах депутатов. Сергин заявил, что отчитываться нужно, только сначала надо устранить все юридические тонкости этого вопроса.

"За" новые изменения выступал Александр Колесников.

"Мы сами должны взять и решить, тут половина из вас юристы. Что, Счетной палате заняться что ли нечем?", - высказался депутат.

В итоге народные избранники пришли к выводу, что нужно отправить этот вопрос в прокуратуру и юридический департамент для корректировки. Также парламентарии будут думать над формой отчета. По словам Алексея Вихарева, к обсуждению этого вопроса депутаты вернутся примерно через 40 дней.